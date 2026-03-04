СИСТЕМОТ ПОВТОРНО ПОТФРЛИ! По трагедијата во Карпош, се бара оставка од Тошковски

0 SHARES Сподели Твитни

– Итна и неотповиклива оставка на министерот за внатрешни работи Панчпе Тошковски, бараат од СДСМ. Според опозициската партија, трагедијата во скопската населба Карпош, каде што трагично беа изгубени два живота, мајка и дете, ги истакна сериозните недостатоци на институциите за заштита од семејно насилство. Социјалдемократите нагласуваат дека иако две години е пријавено семејно насилство, физичко и психолошко, додека против сопругот се поднесени цели 12 жалби, институциите не презеле ништо за да ги заштитат жртвите.

„Панче Тошковски не успеа, Министерството за внатрешни работи не успеа, Центрите за социјална работа не успеаја, целиот институционален и државен систем не успеа. Формалното дејствување, непочитувањето на законските одредби за гонење на семејно насилство по службена должност, недостатокот на навремена реакција, доведоа до трагичната смрт на мајката и детето“, нагласуваат од СДСМ, истовремено изразувајќи загриженост дека ова не е изолиран случај, туку продолжение на случаите каде што полицијата не успева да ги заштити жртвите.

„Само пред неколку месеци, во Велес, една млада жена не беше заштитена, иако пријавила злоупотреба. Институциите не реагираа соодветно и таа беше убиена заедно со нејзиниот татко. Само во 2026 година, четири животи беа изгубени поради родово базирано насилство и семејно насилство. Мора да има одговорност за сите овие институционални пропусти. Бараме оставка од Панче Тошковски, како и соодветна истрага што ќе ја утврди одговорноста на сите службени лица од Министерството за внатрешни работи, центрите за социјална работа и сите други институции по име“, е ставот на опозициската партија.

Од СДСМ велат дека наместо Тошковски сега да испраќа телеграми, требало навремено да преземе мерки и дека одговорноста е на оној што го води системот и не може да се префрли на некој друг.

Во меѓувреме, најголемата владејачка партија, ВМРО-ДПМНЕ, го смета соопштението на СДМ во врска со трагедијата што се случи во Карпош, Скопје, за срамно и несоодветно. Оваа партија го обвинува СДМ дека се обидува да добие политички поени од трагедиите.

„Истата партија, СДСМ, да потсетиме дека обично кога е во опозиција, ги користи трагедиите строго за добивање политички поени, а не за да покаже емпатија. Случајот со Нешковски, малата Тамара, Храбрата населба, Смилковото езеро и многу други, се случаи за кои СДСМ, пред да дојде на власт со Заев и Филипче, ветуваше правда и велеше дека ќе открие вистина што се криеше во врска со овие трагедии. Кога дојдоа на власт со Заев и Филипча, заборавија на сè како да имаат амнезија. Затоа, во врска со оваа тема што го потресе целото јавно мислење, бараме од СДСМ да не ја користи за политички поени“, нарача владејачката партија.

Од партијата нагласија дека, за разлика од порано, сега работите се кажуваат гласно и транспарентно, додека виновниците имаат имиња и презимиња. Инаку, реакциите доаѓаат по случајот со починатите мајка и ќерка, кои паднаа од балконот, додека братот на жртвата нагласи дека неговата сестра долго време била предмет на семејно насилство, но се пожали дека институциите не презеле соодветни мерки.

The post СИСТЕМОТ ПОВТОРНО ПОТФРЛИ! По трагедијата во Карпош, се бара оставка од Тошковски appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: