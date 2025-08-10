Сите ги переме чорапите погрешно, само едно е правилно: Може да станат извор на инфекции ако не се поправиме

0 SHARES Сподели Твитни

Во текот на целиот ден, чорапите апсорбираат нечистотија, пот, габични спори и бактерии од подот, чевлите и телото, и ако не се измијат правилно, можат да станат вистински извор на инфекција.

Микробиологот д-р Примроуз Фристон од Универзитетот во Лестер предупредува дека перењето на ниски температури не е доволно за да се елиминираат сите штетни супстанции од ткаенината. За да ги заштитите стапалата и да спречите инфекции како што се атлетско стапало или брадавици, чорапите треба да се перат на најмалку 60 степени, користејќи детергент со ензими.

Ензимите ги разградуваат микроорганизмите, а високите температури ги уништуваат.

Ако машината не може доволно да ја загрее водата, дополнителна заштита може да се обезбеди со пеглање на чорапите со пареа, бидејќи топлината продира длабоко во влакната за да ги убие сите преостанати микроби.

Соодветната хигиена, вклучително и редовно менување на чорапите и перење на високи температури, е клучна за здравјето на стапалата и спречување на непријатни мириси.

Како што вели д-р Фристон:

— Моите чорапи се перат со антибактериски детергент на високи температури и се пеглаат – и затоа моите стапала се беспрекорно чисти.

Овие едноставни чекори можат да ви помогнат да избегнете инфекции и да се чувствувате поудобно секој ден.

