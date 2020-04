Сите детали за диетата сиртфуд: Пејачката изгубила 44 килограми за четири месеци!

View this post on Instagram

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Oscar gecesinden sonra Beyonce ve Jay-Z’nin düzenlediği after partiye katıldı. Bir yılda tam 50 kilo veren Adele, son görüntüsü ile şaşkınlık yaşattı. Ünlü şarkıcı, ameliyat olmadığını; sadece diyet ve spor yaparak kilo verdiğini söyledi. #adele #magazin