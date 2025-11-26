Сите зборуваат за изразите на лицата на овие тројца европски лидери додека Зеленски држи говор: Еди Рама е хит

Говорот на украинскиот претседател Володимир Зеленски пред претставниците на земјите од „коалицијата на добронамерните“ привлече големо внимание, но не толку поради она што го кажа, туку поради изразите на лицето на тројцата европски лидери.
Имено, недолго откако Зеленски објави видео на својот X профил во кое им се обраќа на претставниците на „коалицијата на добронамерните“, многумина го забележаа однесувањето на албанскиот премиер Еди Рама. Имено, Рама ја држеше главата речиси цело време на говорот!
Сепак, не само потегот на Еди Рама привлече внимание. Не остана незабележано што францускиот претседател Емануел Макрон си ја покри устата со двете раце, како да е шокиран од нешто, додека италијанскиот премиер Џорџо Мелони ја наведна брадата како да ѝ е бескрајно здодевно.
Германскиот канцелар Фридрих Мерц во еден момент погледна надолу, како да бараше нешто под масата. Само претседателката на Европската комисија, Урсула, изгледаше како внимателно да го слуша секој збор на Володимир Зеленски.
Russia’s war against Ukraine hasn’t ended yet – every day, Russia kills our people on the front lines and attacks our cities and energy infrastructure. So, while diplomatic efforts to end this war continue, it is crucial that our partners don’t forget that Ukraine still needs… pic.twitter.com/pdYlHOoUBB— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025
Да ве потсетиме дека Коалицијата на волјата е група држави кои ветија дека ќе ја зголемат својата поддршка за Украина и е формирана во март 2025 година.
Во својот говор, Зеленски им се заблагодари на членовите на коалицијата за поддршката на Украина во текот на целиот конфликт. Тој рече дека не може да разговара за безбедносни гаранции без учество на Европа.
