„СИТЕ ИМАА БЕЛИ ОЧИ И УМРЕА ЗА ОСУМ ДЕНА“ Кинески научници направија мутација на корона вирусот, светот е во паника

Кинеските научници експериментираат со мутиран вид на коронавирус кој е 100 проценти смртоносен за глувците – и покрај загриженоста дека таквото истражување може да предизвика нова пандемија.

Научниците од Пекинг, поврзани со кинеската војска, клонираа вирус сличен на „Ковид “ пронајден во панголини (лушпест мравојад), познат како „GKS_P2V“ и го искористија за да заразат глувци, кои се „хуманизирани“, што значи дека се конструирани да произведуваат протеин пронајден кај луѓето, со цел да се процени како вирусот може да реагира кај луѓето.

Секој глодар заразен со патогенот умрел во рок од осум дена, што истражувачите го опишале како „изненадувачки“ брзо.

Тимот исто така беше изненаден кога откри високо ниво на вирусно оптоварување во мозокот и очите на глувците – што сугерира дека вирусот, и покрај тоа што е поврзан со корона, се реплицира и се шири низ телото на уникатен начин.

„Постои ризик да се прелее на луѓето“

Пишувајќи во сè уште необјавен научен труд, тие предупредија дека наодот „го нагласува ризикот од прелевање на GKS_P2V на луѓето“.

– Тоа е страшна студија, научно целосно бесмислена. Не гледам ништо од нејасен интерес да се научи од насилното инфицирање на чудна раса на хуманизирани глувци со случаен вирус. Спротивно на тоа, можев да видам како таквите работи можат да тргнат наопаку… – напиша професорот Франсоа Балу, експерт за заразни болести на Универзитетскиот колеџ во Лондон, на својата платформа Х (Твитер).

This preprint came out 5 days ago & raising public concern but I’ve not seen any comment from the virology community itself, here or elsewhere. This happens a lot. In fact, correct me if I’m wrong, but it seems the virology community’s culture strongly advises against members…— MJ Allen (@MJnanostretch) January 9, 2024

