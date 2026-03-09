Сите македонски граѓани од Блискиот Исток ќе се вратат до средината на неделата

0 SHARES Сподели Твитни

По успешната евакуација на 151 македонски државјанин од Дубаи, евакуацијата на преостанатите кои побараа помош за напуштање на Блискиот Исток треба да биде организирана до средината на оваа недела. Приоритет им се дава на жените и децата, туристите, како и на оние кои немаат постојан престој во земјите од кризата…

Над 500 граѓани побараа да бидат евакуирани од опасни локации на Блискиот Исток.

Повеќето од нив, 430, побараа евакуација од Емиратите.

Уште два авиони од Дубаи за Скопјe треба да слетаат оваа недела. Подготвена е евакуација и за 89 граѓани од Доха, 36 од Кувајт и 15 од Бахреин. Пет лица аплицирале од Саудиска Арабија и ќе се вратат во земјата преку Ријад. Вчера, првите 150 граѓани од Дубаи слетаа во Скопјe, меѓу кои и десетина странци. Иако беа регистрирани 14 граѓани, тие не се качија на летот за Скопјe.

6 граѓани беа евакуирани од Израел во земјата со владин авион, 6 други се вратија со помош на DCM во Тел Авив со комерцијален лет. Уште едно лице треба да биде спасено, но тоа ќе се случи кога ќе се создадат безбедносни услови.

Приоритет им се дава на жените, децата и туристите заглавени во области со висок ризик. Летовите ќе бидат покриени од Владата.

