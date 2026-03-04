„Сите мислат дека ова е работа од соништата“: Стјуардесите откриваат зошто решиле да дадат отказ

0 SHARES Сподели Твитни

Работата на стјуардеса многумина ја поврзуваат со престиж, можност за патување низ светот и континуирани авантури. Сепак, реалноста на оваа професија не е секогаш толку шарена како што може да се види на социјалните мрежи . Во разговор со Онет, поранешни вработени во авиокомпаниите открија што се крие зад сцената на оваа работа и нивните причини за напуштање.

Не секој има исто искуство, бидејќи авиокомпаниите нудат различни услови за работа. Касја работеше како стјуардеса во нискобуџетни авиокомпании повеќе од половина година.

„Иако за време на обуката имав можност да ги предложам посакуваните бази и да ги посочам градовите, никој не го зеде тоа предвид. Ми доделија база во една од балтичките земји, што воопшто не ми одговараше и ѝ кажав на инструкторката. Таа одговори: „Ако не ти се допаѓа, можеш да се откажеш од обуката, која во тоа време беше неплатена“, опишува таа.

Како што вели самата, на крајот издржала до крајот на обуката и се преселила во странство.

„Сепак, се чувствував многу лошо таму. Сакав да живеам во Полска. Се појави можноста за работа во Гдањск, но за жал работев прекратко за да можам да се преселам. Не сакав да чекам и дадов отказ од работа. Најдов работа во други области што ми овозможи да живеам во Полска и да работам во авион.“

Асја, која исто така работеше во нискобуџетни авиокомпании, имаше слично искуство.

„Прво бев распореден во база во Италија, подоцна бев преместен во Словачка. По тој трансфер се појави можноста за Краков, но тоа беше празна приказна. Чашата на горчина се прелеа кога моите странски пријатели веднаш го добија Краков по првата апликација, а јас не, иако чекав на оваа можност три години. Според мене, тоа беше очигледна дискриминација врз основа на националност. Ја сакав работата и ја сакам, но менаџментот е целосно за промена. Моментално работам на големи редовни линии и тоа покажа дека е можно да се постави член на екипажот во Краков“, вели таа.

Непотизам и неправдаАсја забележа и други проблеми.

„Во индустријата постои ужасен непотизам и заштита на старите вработени. Некој може да претставува очигледна опасност и да ги прекрши процедурите, а сепак да биде унапреден во шеф на кабински персонал или едноставно ништо да не се преземе, и покрај извештаите“, вели тој, додавајќи дека „доволно е да се дојде до вистинската база и да се остане со вистинските луѓе“.

„Знам за ситуација каде што девојка била унапредена по девет месеци работа, иако според правилникот тоа е можно само по 12 месеци. Ова се случило само затоа што знаела со кого да се дружи во менаџментот. Други морале да чекаат со години и немале шанса за слични привилегии.“

Здравствени проблемиНе секој си заминува поради лоша организација или неправда. Стјуардесата, која исто така работеше во нискобуџетни авиокомпании, мораше да даде отказ од здравствени причини.

„Нозете ми беа многу отечени, листовите ми беа со големина на бутовите, проширени вени се појавија поради летање, а покрај тоа и болки во грбот. Сите овие поплаки ме одведоа кај специјалисти, физиотерапевти итн., не сметајќи ги главоболките. Се чувствував како да имам мамурлак. Сето ова од бучавата и бучавата во авионот“, вели таа.

„Ми требаа 12 часа да се опоравам по цел ден летање. Кога одев на одмор, се одморав првата недела. Откако престанав да летам, ми требаше долго време да се опоравам“, објаснува тој.

Жртвувајќи го својот приватен живот,Елиза даде отказ од работа во „Мидл Истерн Ерлајнс“.

„Работата во кабинска служба не е лесна за усогласување со семејниот живот, особено ако се размислува за деца. Породилното отсуство таму е многу кратко и неплатено. Многу од моите колешки кои останаа, откако добија деца, повеќе не работат како стјуардеси“, опишува таа.

„Втората причина за мојата одлука беше раскинувањето со мојот партнер, поради што немав доволно причини да останам. Исто така, сфатив дека, иако работата е одлична во однос на заработката и можностите за патување, не нуди големи перспективи за развој. Се вратив во Полска и почнав да работам во професијата што ја изучував“, открива таа.

Опасност и екстремен стресНекои ситуации во авионот беа екстремно стресни. Стјуардеса се сеќава на својот последен лет со претходната компанија.

„Не ни беше дозволено да го напуштиме авионот поради опасноста од војна. По мојата смена, го напуштив терминалот и буквално плачев, како голем дел од мене да умрел. Еден месец подоцна, во Украина избувна целосна војна“, открива таа.

Работата во авијацијата има свои предности и недостатоци. Иако нуди можност за патување и заработка на добри пари, таа бара многу флексибилност, жртвување на личниот живот и честопати несигурни услови за работа. Приказните на поранешните стјуардеси покажуваат дека ова не е секогаш бајка. А понекогаш е вистински кошмар.

The post „Сите мислат дека ова е работа од соништата“: Стјуардесите откриваат зошто решиле да дадат отказ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: