„Сите очи кон правдата“: Герила-акција на движењето „Кој е Следен?“ пред Кривичниот суд пред второто рочиште за „Пулс“

Герила-порака пред Кривичен суд: јавноста предупредува дека правдата за „Пулс“ ќе биде следена до последен чекор.

Пред второто рочиште за случајот поврзан со трагедијата во дискотеката „Пулс“, движењето „Кој е Следен?“ утринава изведе силна симболична герила-акција пред Кривичниот суд во Скопје. На самиот влез беа поставени десетици стилизирани „очи“ — моќна визуелна порака дека јавноста внимателно го следи секој чекор од постапката и дека институциите се под будно набљудување.

Акцијата ја артикулираше атмосферата која владее во јавноста: чувството дека ова судење е тест за институциите, нивната независност и нивната способност да обезбедат правично и транспарентно носење на правда. „Очите“, поставени тивко, но впечатливо, ја пренесоа пораката која одекнува меѓу семејствата на загинатите, преживеаните и пошироката јавност — дека одговорност мора да има и дека секое одолговлекување или евентуален политички притисок ќе биде внимателно следен и осуден.

Од движењето „Кој е Следен?“ порачуваат дека акцијата е само почеток на нивниот континуиран мониторинг на целиот процес. Тие потенцираат дека ќе реагираат секогаш кога ќе проценат дека постои ризик правдата да биде изманипулирана или компромитирана.

„Нашата порака е недвосмислена: не смееме да дозволиме трагедијата во ‘Пулс’ да стане уште една неказнета болка. Секој потег се следи, секоја одлука се памети“, порачаа од движењето.

Со денешната герила, случајот „Пулс“ повторно ја вратил темата на одговорноста и довербата во институциите во центарот на јавниот дискурс. Судскиот процес продолжува, но и јавниот надзор — поинтензивен од кога било.

