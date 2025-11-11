Сите парови треба да научат две работи пред бракот

0 SHARES Сподели Твитни

Психолошките истражувања постојано покажуваат дека само љубовта не е доволна за да трае бракот низ подеми и падови. Подеднакво важни се и вештините и очекувањата што партнерите ги внесуваат во врската. Кога браковите пропаѓаат, луѓето често тврдат дека „престанале да се сакаат“ или дека биле „некомпатибилни“, но во повеќето случаи проблемот не произлегува од една лоша одлука или еден лош момент.

Најчесто, тоа е затоа што партнерите едноставно не знаеле што значи да се биде во брак. Затоа постојат одредени лекции што секоја врска мора да ги научи пред да одлучи да се омажи, според психологот Марк Траверс. Еве ги лекциите што тој ги истакна.

Проблемите не исчезнуваат откако ќе кажете „Прифаќам“

Бракот често се замислува како заеднички живот помеѓу двајца вљубени луѓе, но реалноста вклучува и конфликти кои се неизбежни.

„Според истражувањата, приближно 69 проценти од брачните проблеми спаѓаат во категоријата „трајни“, што значи дека не е можно едноставно да се решат, туку паровите мора постојано да ги препознаваат и решаваат. Ваквите конфликти не мора да значат дека партнерите се некомпатибилни, туку дека носат различни навики, потреби и темперамент. Разликите сами по себе не се закана, туку природен дел од секоја заедница. Клучот е да се биде подготвен за моменти на несогласување и да се знае како да се справите со нив“, изјави Траверс за „Психологија денес “.

Најголемата грешка што партнерите често ја прават е верувањето дека само љубовта ќе ги отстрани сите разлики, додава психологот.

„Всушност, дури и најсреќните парови имаат несогласувања, но ги решаваат на поинаков начин. Тие не се навредуваат и не се повлекуваат за да избегнат конфликт, туку бараат решенија што се фер за двете страни. Подготовката за брак не значи наоѓање личност со која никогаш нема да се расправате, туку таква со која можете да се расправате без да се понижувате. Важно е да знаете како да го изразите несогласувањето на начин што нема да ја намали вредноста на другиот“, објасни тој.

Бракот не е еднократна одлука

Едно од најраспространетите верувања за бракот е дека најтешкиот дел е самата церемонија и потпишувањето на документите, по што сè станува лесно.

„Сепак, истражувањата покажуваат дека современиот брак сè повеќе станува средство за лично исполнување, а не поврзување. Луѓето очекуваат нивниот партнер да им биде пријател, поддршка, мотиватор и другар, што создава голем притисок. Кога овие очекувања не се исполнети, бракот лесно станува кревок и нестабилен“, забележува психологот.

Исполнувањето на ваквите очекувања бара секојдневен напор и свесност.

„Бракот не се темели само на тоа да се каже „Да“, туку на стотиците мали одлуки што следат. Добриот брак зависи од тоа каков партнер е некој, а не само од формалниот статус на врската. Секој чин на внимание, споделување на одговорностите и покажување поддршка е дел од постојано обновлив процес. Затоа, бракот може да се гледа не како договор, туку како систем од дневни одлуки кои, ако се негуваат со грижа, ја прават врската поотпорна и потрајна“, заклучи Траверс.

The post Сите парови треба да научат две работи пред бракот appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: