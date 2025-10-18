Сите резултати кои се објавуваат денес се лажни: Резултатите од болните и изнемоштени и оние кои се во затвор може да се знаат само по утрешниот крај на гласањето!

Според Изборниот законик на Република Северна Македонија, гласањето на болните, изнемоштените, лицата во притвор и во затвор се спроведува еден ден пред главниот изборен ден (член 111 став 2 од Изборниот законик).

Еве што точно пропишува законот:

• Член 111 став 2:

„Гласањето на избирачите кои се болни или немоќни, избирачите во притвор или во издржување казна затвор, како и избирачите кои се во домашен притвор, се спроведува ден пред денот определен за одржување на изборите.“

• Член 115 став 4:

„Гласачките кутии и материјалот од гласањето спроведено еден ден пред изборите се чуваат во општинската изборна комисија до денот на изборите.

Тие не смеат да се отвораат пред завршувањето на гласањето на изборниот ден.“