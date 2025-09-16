Сите тајни на сексот: Мислите дека ги знаете овие факти, но – се лажете

0 SHARES Сподели Твитни

Тајните за сексот се основани по серијата анкети и истражувања.

Бидејќи сексот секогаш останува најважна сфера во човечките односи весникот “Индипендент” направи преглед на последните откритија на љубовниот фронт. Следуваат 15 научни факти кои ги споделија научници пред изданието.

1. Сексот го соблекува и стресот Сексот може да биде најдоброто средство за соборување на стресот. “Сексуален однос влијае на најважните психолошки функции на организмот”, смета психотерапевтот Стјуарт Броди. Така научниците го побиваат неконтролираното мислење дека пред трката спортистите треба да се воздржат од љубовни милувања.

2. Спротивностите не се привлекуваат Последното истражување на 300 вонбрачна парови покажува дека токму сличноста на карактерите ги прави односите стабилни и одржливи.

3. SMS Флерт помага за освојување на партнер Испраќањето на sms стана важен инструмент за заведување, смета психологот Режина Лин. Ова особено важи за оние кои умеат да жонглирам со зборовите. “Јас сум кралица на непристојни СМС”, гордо признава Ангела. Според неа, таа редовно си комуницира со саканите на овој начин. Сепак Лин советува да не се забегува, туку да бидете внимателни во почетокот на односите. Според неа не треба да се започнува со јавно еротски текст. Многу поважно е да ја одведеш меѓу другото партнерката кон секс во текот на редовното SMS дружење.

4. Новата точка на уживањето Во блогирањето топлото дискусија на значењето на точка G беше заменета со разговори за точката PS. Ако првата зона на стимулирање се наоѓа на предниот ѕид на вагината на 5 сантиметри од влезот, точката PS се наоѓа потаму – меѓу гениталиите и аналниот отвор. Зоната PS е чувствителна сама по себе, а згора на тоа додава пријатни чувства кај стимулацијата на вагината или анусот, лоцирани во соседството, смета сексологот Керол Квин. Таа смета дека оваа зона може да биде стимулираната со меки и ритмички движења на прстите или на други делови од телото. Сексологот сепак предупредува да не се гледа овој совет како лек за постигнување на оргазам. За некои галење на PS зоната може да се покажат и не толку пријатно.

5. Порното не е само машка слабост Истражувањата покажаа дека мажите и жените подеднакво се возбудуваат пред првите 30 секунди од видео со секс сцени. Оние кои сметаат дека гледањето на порно е штетна машки навика, авторитетниот весник советува сами да пробуваат возбуда преку гледање. Ништо чудно резултатот пријатно да ги изненади и самите жени.

6. Важнен е калибарот Некои работи може да попречат некои мажи и да предизвикаат кај нив нови комплекси. Излегува дека за 90% од испитаниците жени дебелината на пенисот е поважна за постигнување на оргазам во споредба со неговата должина. “Дебелината може да се покаже како значаен показател, зашто општата основа на пенисот подобро го стимулира клиторисот”, смета авторот на истражувањето Расел Ајзенман. Таков член ја исполнува вагината и почнува да врши притисок врз клиторисот, и ги доведува до возбуда. Впрочем, димензиите на пенисот не се “златниот клуч” кон голот на задоволство. Бројни истражувања покажаа дека и вагината се приспособува кон индивидуалните карактеристики на пенисот за да одговара на неговите димензии, смирува Ајземан.

7. Сексот и телефонот се компатибилни Цели 30% од мажите и 43% од жените сметаат дека би можеле да одговорат на телефонски повик за време на сексуален однос. “Јас бев со мојот партнер, кога ми заѕвони моја пријателка, вели Мери. По третиот повик ги проверив броевите и мислев дека на неа ќе и е пријатно да поразговара со мене, додека имам секс”. Соодветно Мери ја собрал слушалката. “Додека зборував со девојка по телефон, мојот партнер најде многу пријатна и удобна поза “, додава Мери. Сепак авторите на студијата советуваат да се исклучат навремено сите комуникации (освен како не сте претседател) и да ги направите потребните пауза по сексуалниот чин, за да не расипувам впечатокот од интимниот однос.

8. Достоинството на човекот е гласот Сексуалниот глас на мажот е залог за привлекување на најсексапилните партнерки. Тоа си има свое еволутивно објаснување. Во поголем дел од човечката историја до пронаоѓањето на осветлувањето токму гласот се појавуваат ориентирани при изборот на објектот на интимните односи во текот на ноќта. Барем така смета професорот по психологија доктор Гордон. Неговото истражување исто така покажа дека мажите со сексуален глас како по правило има тесни колкови и широки раменици, што зборува за високо ниво во нивната крв на машкиот полов хормон тестостерон. Затоа Бери Вајт и Марвин Геј се признати изведувачи на романтична музика прави заклучок изданието.

9. Машкиот оргазам е измама Повеќето мажи, како и жени симулираат оргазам за време на сексуалниот чин. 52% од претставниците на посилниот пол се подготвени на овој начин да ги излажат избраничките , само и само да им стане пријатно, покажува анкетата, направена од Синтија Гентри. Истражувачката случајно го открила ова за време на работата на книгата “Што сакаат мажите во кревет” и не ја крие зачуденос та .

10.Љубивџиството се определува од родителските гени Сексуалната желба на човекот зависи најмногу од гените на родителите. “Ние живее во општество кое го осудува оној кој него чувствува постојано сексуалниот нагон, објаснува експертот Ричард Епстејн. Но нашето истражување покажа дека тоа е условено од генетиката”. На пример 30% од луѓето имаат зголемена сексуална привлечност. И обратно, 60 % од мажите и жените не доживуваат посебна страст кон половите контакти. И само кај 10% возрасни нивото беше во нормата.

11. Сексуалниот лунатизам навистина постои Пример 5% од возрасните луѓе имаат искуство во сексуални активности на спиење, тврди психологот Мајкл Ментген. Според него тоа може да биде како мастурбација, така и исполнет сексуален однос, но човекот и кај сите случаи не се сеќава што се случило. “Овие луѓе (секс лудаци) се плашат да спијат во авион”, додава Менген. За среќа оваа болест е излечиваа, а причините се алкохолот, стресот и заморот.

12. Тројка во сексот ги зајакнува односите меѓу партнерите Според искуството на терапевтот Радоста Дејвидсон се повеќе парови се впуштат во групен секс за решавање на новите семејни проблеми. Според него различни причини можат да побуди партнерите кон тоа. “Можно е еден од партнерите да доживува љубомора или да го привлекува самата можност за групен секс и тој сака тоа да го икуси”, вели Дејвидсон. Конечно, настанал кај партнерите чувство на физичка и емоционална незадоволство исто така може ги поттикне тројка секс . Сепак лекарот забележува дека групен секс може да биде прифатлив за двете, ако никој од партнерите не е сликовит изразен

“Тоа (тројка секс) може да биде извонредно дополнување на вашиот (сексуален) репертоар”, – заклучува терапевтот.

13. Сексот со обрезан партнер е помалку опасен Истражување на 500 мажи на 25-годишна возраст покажа дека обрежувањето значително го намалува ризикот од пренесување на полови инфекции. Но, тоа не значи дека на обрезан член не може да се стави кондом, предупредува хирургот проф. Џефри Шоутън.

14. Креативните луѓе се поуспешни во сексот Научниците открија директна врска помеѓу сексуалната привлечност од креативниот потенцијал на човекот. Според статистиката уметниците и поетите имаат два пати повеќе љубовни врски, во споредба со луѓето од другите, повеќе земни професии. Експерти гледа двојна причина за оваа ситуација. Од една страна мажите во уметноста го поседуваат гламурот, а креативноста им предизвикува интерес кај жените. Од друга страна, тие водат боемски начин на живот и значи се повеќе се подложни на сексуални импулси и можности.

15. Партнерот се избира во првите три секунди Изразот “на прв поглед” воопшто не е случаен. Анализирајќи 10 000 случаи на машки и женски избор на сексуален партнер, научниците дошле до заклучок дека повеќето луѓе ги земаат одлуката речиси веднаш. “Главните критериуми при изборот се возраста, тежината, лицето”, појаснува психологот Роберт Курцбен. Вероисповеста, нивото на образование или чувството за хумор оди на втор план ” Ова го објаснува неконтролираното мислење дека човек му се допаѓа еден тип полови партнери, но на крајот изборот му паѓа на друг тип.

