Сите ја исклучуваат оваа опција на Viber: Еве зошто е опасна ако се остави вклучена

На прв поглед изгледа безопасно, но едно прилагодување на Viber може да открие многу повеќе отколку што мислите. Ако го оставите вклучен, ризикувате некој да знае кога ја користите апликацијата и да ги следи вашите навики за комуникација.Станува збор за опцијата „Прикажи статус на активност“. Кога е вклучена, секој од вашите контакти може да види дали сте онлајн и во кое време сте биле последен пат активни. Ова значи дека некој лесно може да ги следи вашите движења, кога спиете, кога сте на работа и колку често го користите телефонот.Друга работа е „Прикажи прочитани пораки“. Ако е вклучено, секој на кого му испраќате порака веднаш знае дали сте ја виделе и кога. Ова често создава притисок веднаш да одговорите, а во погрешни раце може да открие информации што не сакате да ги споделите.Како да ја исклучите опасната опцијаЗа да ја заштитите вашата приватност, само одете во Поставки > Приватност > Статус на активност и исклучете ја оваа опција. Истото важи и за „Прочитање пораки“ во истото мени. Кога ќе ги исклучите, никој нема да може да знае дали сте онлајн или кога последен пат сте биле активни.Овие две поставки се мали, но значат многу. Ако се остават вклучени, секој може да донесува заклучоци за вашиот приватен живот само со гледање на вашиот Viber. Со нивно исклучување, добивате многу поголема контрола врз сопствената приватност.

