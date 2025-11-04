Сите ја фрлаат кората од банана, но не знаат дека ПРАВИ ЧУДА НА ИСПУКАНИТЕ ПЕТИ: Мора да го пробате овој РЕЦЕПТ

0 SHARES Сподели Твитни

Многу практичен трик со кора од банана може да направи чудо за вашите стапала.

Аминокиселините и витамините со кои е богато ова овошје предизвикуваат испуканите и суви стапала брзо да станат мазни и меки.

Исушете ги нозете, а потоа истријте ги со внатрешноста на кора од банана. Исплакнете ги со млака вода или измијте ги во кадичка со вода во која сте ставиле малку прашок за пециво.

Нанесете лосион што вообичаено го користите и облечете суви чорапи.

Кората од банана содржи супстанции кои ќе ја негуваат и омекнуваат вашата кожа. Значи, ова овошје ќе стане добар сојузник за негата на вашите стапала, без да одите на педикир.

