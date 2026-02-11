Ситуацијата во Куба се влошува: Остануваат без храна и електрична енергија, додека САД го ограничуваат снабдувањето со нафта

0 SHARES Сподели Твитни

Кубанците во моментов се соочуваат со недостиг на гориво, долги прекини на електричната енергија и недостиг на храна, додека САД ги намалуваат залихите на нафта, а канадските авиокомпании ги суспендираат летовите и ги испраќаат туристите дома.

Некои Кубанци тврдат дека секојдневниот живот на островот достигнал критична точка поради недостиг на гориво, наводно предизвикан од сè поголемото ограничување на протокот на нафта во земјата од страна на САД. Во исто време, канадските авиокомпании ги прекинаа летовите до Куба и сега главно превезуваат туристи назад во нивните земји.

„За мене, секоја промена за нас ќе биде подобра од она низ што минуваме сега, бидејќи она низ што минуваме не е хумано“, изјави Исбен Пералта за CBC News во телефонски разговор за време на еден од прекините на електричната енергија.

Пералта тврди дека има среќа бидејќи сè уште добива струја по неколку часа на ден, но вели дека тоа е само затоа што живее во близина на локацијата каде што се испорачува горивото.

Понекогаш успева да добие период од три часа во кој има струја. Во други делови од неговата покраина, рече тој, луѓето се без струја по 10 или 11 часа, по што имаат најмногу 30 минути со повторно вклучена струја.

Во неделата, официјално известување NOTAM објавено на веб-страницата на Федералната администрација за воздухопловство (FAA) наведува дека аеродромот Хозе Марти во Хавана речиси останал без гориво за авиони. До понеделник, најголемите канадски авиокомпании веќе ги прекинаа летовите.

Куба историски многу се потпираше на Венецуела како главен снабдувач со нафта, но не доби сурова нафта или рафинирани производи од својот клучен сојузник од средината на декември, откако САД го уапсија Николас Мадуро.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, потоа објави дека Куба повеќе нема да добива нафта од Венецуела, а на 29 јануари потпиша извршна наредба со која се воведуваат санкции за земјите што ѝ продаваат гориво.

Ова, како што беше наведено, практично го прекина протокот на гориво и енергија за авиони за електроенергетската мрежа на Куба, која беше запоставена до таа мера што прекините на електричната енергија беа чести дури и пред ембаргото за нафта.

