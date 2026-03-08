Сијарто бара одговор од Киев зошто преку Унгарија биле префрлени 900 милиони долари и 420 милиони евра во кеш

Унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто, објави нова порака до Украинците на X, барајќи објаснување за големите суми готовина што, според него, поминале низ Унгарија.

– Сè уште чекаме одговор: зошто 900 милиони долари и 420 милиони евра готовина беа префрлени преку Унгарија? За што се искористени и во чиј интерес? Колку од нив беа потрошени во Унгарија и во чија корист?“, напиша Сијарто.

Објавата доаѓа по инцидентот што дополнително ги затегна односите меѓу Будимпешта и Киев. Унгарските власти претходно објавија дека протеруваат седум вработени во украинска банка кои беа приведени додека транспортираа 80 милиони долари и девет килограми злато во Украина во возила за транспорт на готовина.

Унгарските даночни власти соопштија дека тие биле приведени под сомнение за перење пари, додека украинската страна тврдеше дека станува збор за редовен банкарски транспорт.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха ја обвини Будимпешта дека ги држи украинските банкарски службеници како заложници и ги краде парите, додека Сијарто потоа праша зошто такви суми воопшто биле транспортирани во готово ако станува збор за банкарска трансакција.

Целиот приказна се случува во време кога односите меѓу Унгарија и Украина веќе сериозно се влошени поради спорот околу руската нафта и транзитот преку нафтоводот „Дружба“, како и блокирањето од страна на Орбан на пакетот од 90 милијарди евра помош од Европската Унија за Украина, што Киев го смета за притисок и уцена.