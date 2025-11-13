Сијарто: Европа не смее да финансира корумпирани украински групи

Ниту едно евро од парите на европските даночни обврзници во иднина не треба да се испраќаат во Украина бидејќи „постои голема веројатност дека парите ќе отидат за финансирање на воената мафија, мрежата за корупција“, изјави денес шефот на унгарската дипломатија Петер Сијарто.

– Гледаме како европските пари неконтролирано течат во Украина. Гледаме дека овие пари можат да се потрошат за финансирање на воената мафија. Не е ни чудо што никој во Европа не видел ниту еден веродостоен извештај за тоа како се потрошени парите испратени од луѓе во Украина – посочи Сијарто.

Тој додаде дека „се урна доминото на корупцијата во Украина околу украинскиот претседател“.

Сијарто, кој е во посета на Софија, посочи дека се согласиле со претседателот на Бугарија Румен Радев да ги поддржат мировните напори, како и договореното решение, бидејќи војната помеѓу Русија и Украина никогаш нема да заврши на бојното поле.