Сијарто: Место да ја финансира воената помош за Украина, Унгарија ќе ѝ даде 1,5 милиони евра на либанската војска

Унгарија ќе ѝ додели 1,5 милиони евра на либанската војска наместо да учествува во финансирањето на воената помош за Украина, соопшти унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто по средбата во Бејрут со неговиот либански колега Јусеф Раџи.

„Му кажав на Јусеф Раџи дека национален безбедносен интерес на Унгарија е мирот на Блискиот Исток, а стабилноста на Либан е клучна за тоа. Нашиот удел во Европскиот инструмент за мир нема да го користиме за вооружување на Украина. Наместо тоа, пренасочуваме 1,5 милиони евра за поддршка на либанските вооружени сили,“ напиша шефот на дипломатијата на својата страница на „Икс“.

Унгарската влада повеќепати изјави дека се спротивставува на користењето средства од Европскиот инструмент за мир за финансирање на воената помош на ЕУ за Украина.