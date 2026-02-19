Сијарто: Нашиот став е јасен: се држиме настрана од војни и ги поддржуваме меѓународните мировни иницијативи

Унгарија ќе ја потврди својата поддршка за мировните напори на претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, утре на инаугуративната седница на Советот за мир во Вашингтон, изјави денес унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, нагласувајќи дека стратегијата за надворешна политика на унгарската влада останува фокусирана на избегнување војни.

Зборувајќи пред заминувањето за Вашингтон, Сијарто потврди дека унгарскиот премиер Виктор Орбан ќе им се обрати на учесниците на инаугуративниот состанок на Комитетот за мир во име на Унгарија, објави MTI.

„На седницата ќе ја повториме нашата поддршка за големите меѓународни напори за обезбедување мир, без разлика дали во Украина или на Блискиот Исток, бидејќи безбедносната ситуација во двата региона има фундаментално влијание врз Централна Европа и Унгарија“, рече Сијарто, според унгарското Министерство за надворешни работи.

„Нашиот став е јасен: се држиме настрана од војни и ги поддржуваме меѓународните мировни иницијативи“, нагласи тој.

Сијарто оцени дека се обликува нов светски поредок во кој глобалната политика ќе се базира на билатерални односи, меѓувладина соработка и лични дипломатски врски.

За Унгарија, одржувањето силни односи со клучните центри на моќ во светот е клучно за нејзиниот успех и безбедност, рече тој, додавајќи дека конзистентната стратегија за надворешна политика и непоколебливата посветеност на мирот ѝ овозможиле на Унгарија да одржува добри односи со САД, Русија, Кина и Турција.

„Секогаш сме го поддржувале мирот во меѓународните политички процеси, како и претседателот на водечката светска суперсила, САД, патриотски лидер кој се залага за мир низ целиот свет и ги предводи напорите за дипломатски решенија за вооружени конфликти“, рече Сијарто. Тој рече дека затоа никогаш немало сомнеж дека Унгарија ќе се придружи на иницијативата што ја покрена Доналд Трамп за формирање на Мировниот совет.

„Веднаш ја поддржавме оваа иницијатива, бидејќи никој не може да се спореди со способноста на американскиот претседател да ги унапреди мировните процеси, пренесува „Танјуг“.

Денес, мировните иницијативи на Трамп претставуваат најдобра надеж за бројни региони погодени од конфликти“, нагласи Сијарто.