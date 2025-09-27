Сијарто повторно беснее поради Хрватите

Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, денес повторно ја обвини хрватската влада дека сака да профитира од војната во Украина и да стекне монопол врз снабдувањето со нафта за Унгарија и Словачка.

„Колку и да го негира тоа хрватската влада, тие сигурно сакаат да профитираат од војната во Украина. Тие значително ја зголемија транзитната такса за испораките на нафта низ Хрватска од почетокот на војната, а сега сакаат да ја спречат нашата земја да купува руска нафта за да стекнат монопол над нас и со тоа да заработат уште повеќе пари“, напиша Сијарто на Фејсбук.

Тој додаде дека Јадранскиот гасовод сам по себе не може да ги снабдува Унгарија и Словачка.

„Врз основа на спроведените тестови, овој цевковод едноставно не е способен континуирано и сигурно да го транспортира количеството нафта што ни е потребно“, рече Сијарто.

Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, вчера изјави дека Хрватска ја користи кризната ситуација и наметнува воени репарации на суровата нафта што ја испорачува на Унгарија.

За време на престојот во Њујорк, тој рече дека унгарската влада нема да дозволи алчноста на Хрватска за профит да ги поткопа резултатите од намалувањето на цените на комуналните услуги.

Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ вчера одговори на тврдењата на Сијарто дека Хрватска е „воен профитер“ и изјави дека е обратно и дека, како што изјави, некој што е „исклучително груб“ може да го каже тоа.

„Со огорченост ја отфрлам лажната теза дека Хрватска е воен профитер. Напротив, Хрватска е добар и чесен сосед. Ние сме „добри момци““, рече Пленковиќ.