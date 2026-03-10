Сијарто: Следната деценија ќе биде посветена на формирање нов светски поредок, со многу конфликти

Формирањето нов светски поредок во текот на следната деценија ќе биде проследено со конфликти и кризи, но овој процес е неизбежен бидејќи постојните меѓународни институции повеќе не можат да ги извршуваат своите задачи, изјави унгарскиот министер за надворешни работи и трговија, Петер Сијарто, обраќајќи се пред студентите и наставниот кадар на Универзитетот во Кечкемет.

Тој истакна дека опстанокот на долготрајните конфликти и појавата на нови кризи укажуваат на колапс на стариот светски поредок заснован на меѓународните институции и меѓународното право. Тој е заменет со нов систем на меѓудржавни односи, чија точна конфигурација останува нејасна, но сигурно ќе биде поинаква.

„Следната деценија несомнено ќе биде посветена на формирање нов светски поредок. Сè ќе биде неизвесно, со многу конфликти и висок степен на непредвидливост“, изјави министерот за надворешни работи, пренесува новинската агенција МТИ. Во исто време, веќе е јасно дека во новите околности „личните односи меѓу лидерите и билатералната соработка ќе бидат од најголемо значење“, а не само меѓународните сојузи, рече министерот. Според него, во оваа ситуација лидерските квалитети како што се „искуство, предвидливост и сигурност“ ќе станат сè поважни. „Сега е навистина потребно оние што виделе многу да бидат на чело“, рече Сијарто, осврнувајќи се на унгарскиот премиер Виктор Орбан, кој е на функцијата континуирано од 2010 година, а претходно ја држеше функцијата од 1998 до 2002 година, подолго вкупно од кој било друг европски политичар. Министерот за надворешни работи рече дека Орбан успеал да воспостави меѓусебно корисни врски со „главните светски центри на моќ кои влијаат на животот во Централна Европа: Вашингтон, Москва, Пекинг и Анкара“. Според него, унгарскиот премиер „е единствениот европски лидер способен истовремено да одржува добри односи со овие четири политички центри, што е исклучително важно во сегашната ера на кризи“.