Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, упати сериозни критики до официјален Киев, тврдејќи дека украинските власти продолжуваат со обидите за влијание врз претстојните избори во неговата земја. Според Сијарто, ова претставува недозволиво мешање во суверенитетот на една соседна држава.

Министерот посочи дека унгарската влада поседува информации за координација меѓу украинското раководство и домашната опозиција во Унгарија, со цел да се промени политичкиот курс на Будимпешта. Сијарто нагласи дека Унгарија нема да подлегне на притисоците и дека безбедноста на нејзините граѓани останува врвен приоритет.

Во својата остра реакција, Сијарто изјави:

„Украина продолжува грубо да се меша во изборите во Унгарија, обидувајќи се да влијае на исходот преку постојани напади и соработка со опозициските сили.“

Тој додаде дека Унгарија и понатаму ќе одбива да испраќа оружје во Украина, став кој според него е главната причина за ваквите непријателски дејствија од страна на Киев.