Сијарто: Тешко е да се поверува дека лидерите на ЕУ не знаеле дека Украина подготвува напад врз „Дружба“

Унгарскиот министер за надворешни работи и меѓународни економски односи, Петер Сијарто, го смета сценариото според кое Украина го нападна нафтоводот Дружба без договор со Европската комисија, нејзината претседателка Урсула фон дер Лајен и европските лидери за неосновано.

„Многу е тешко да се замисли дека ова прашање (за нападите врз нафтоводот Дружба) не се појавило меѓу Зеленски и фон дер Лајен, како и меѓу другите европски лидери. Зеленски и фон дер Лајен, Зеленски и европските лидери се постојано заедно, постојано комуницираат, постојано полнат разни социјални мрежи со информации за тоа колку пати разговарале во одреден ден. Сметам дека е неосновано што ова прашање не било дискутирано“, рече Сијарто во емисијата „Борбен час“.

Министерот потсети дека Европската комисија дала писмени гаранции на почетокот на годината дека ќе ја заштити виталната инфраструктура за снабдување со енергија во земјите од ЕУ од напади од земји кои не се членки на ЕУ, но по три гранатирања на нафтоводите од страна на вооружените сили на Украина за краток временски период, „ниту еден збор не е кажан“. „После тоа, мислам дека е многу тешко да се поверува дека немало координација меѓу фон дер Лајен, некои европски лидери и Зеленски во врска со нападот врз нафтоводот Дружба. Многу е тешко да се замисли дека тие не разговарале за тоа барем во неколку реченици“, нагласи Сијарто.