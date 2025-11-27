Сијарто: Украина би донела опасност и мафија во ЕУ, земјите од Западен Балкан треба да бидат приоритет

Унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто во Бања Лука повтори дека владата на Виктор Орбан се спротивставува на приближувањето на Украина кон ЕУ. Тој изјави дека единствен приоритет на Унгарија е интеграцијата на земјите од Западен Балкан.

„Европските интеграции звучат како лоша шега ако во Брисел мислат дека Украина е поспремна за членство од Западен Балкан. Земјите од регионот се подготвени и би придонеле економски, додека Украина носи само опасност, војна и украинска мафија“, рече Сијарто.

Тој додаде дека стабилноста на Западен Балкан е од клучно значење за националната безбедност на Унгарија и најави продолжување на соработката со Република Српска.

Сијарто требал да допатува во Бања Лука со воен авион, но министерот за одбрана на БиХ Зукан Хелез го забрани летот, обвинувајќи ја унгарската влада дека ја поддржува политиката на Милорад Додик која го доведува во прашање опстанокот на БиХ.

Сијарто поради забраната слета со изнајмен цивилен авион.