Сијарто: Унгарија ќе ги зголеми испораките на нафта во Србија уште во декември

Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, денес објави дека Унгарија ќе ги зголеми испораките на нафтени деривати во Србија уште во декември и додаде дека соработката меѓу двете земји во областа на енергетиката е од стратешка природа.

Според него, дали некоја унгарска компанија, вклучувајќи ја и МОЛ, ќе биде дел од структурата на НИС е прашање на комерцијални преговори меѓу двете страни кои може да бидат заинтересирани, а пред сè, прашање на сопствениците.

„Без волја на сопствениците, сопственичката структура нема да се промени, а потенцијалните клиенти мора да преговараат за добра цена под добри услови, така што државата нема никаква врска со тоа. Ако МОЛ има интерес да преговара за такви работи со сопствениците, тие сигурно ќе го сторат тоа, тие ја имаат таа слобода. Второто прашање е дали сопствениците сакаат да направат такво нешто. Ние како држава немаме никаква улога во тоа“, изјави Сијарто за РТС. Сијарто рече дека МОЛ ги дуплирал испораките на нафтени деривати во Србија во ноември и дека ќе ги зголеми испораките дополнително, два и пол пати и повеќе во декември.

„Што значи дека MOL ги користи сите можни методи на испорака, по пат, по железница, тие никогаш порано не го правеле ова. Сега пристигна првиот воз, а вториот воз се подготвува и ние го користиме Дунав. Денес му предложив на министерот Ѓедовиќ уште неколку мерки што би можеле да му го олеснат на MOL испораката на уште повеќе деривати на српскиот пазар и подобро да го користи речниот, патниот и железничкиот транспорт. Вашата влада ќе ги разгледа овие предлози и ќе види до кој степен можат да бидат корисни“, рече унгарскиот министер.

Според него, соработката меѓу двете земји во областа на енергетиката е од стратешка природа.

„Нема енергетска безбедност во Унгарија без Србија и нема енергетска безбедност во Србија без Унгарија“, нагласи Сијарто.