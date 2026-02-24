Сијарто: Ќе се спротивставиме на украинската уцена до крај

Унгарија и Словачка ќе се спротивстават на украинската уцена до крај, изјави унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто.

Според соопштението од министерството, Сијарто во својата изјава нагласи дека Украина врши „политичка уцена“ против Унгарија и Словачка и дека раководството во Киев лаже дека транспортот на сурова нафта не може да се рестартира поради оштетување на нафтоводот „Дружба“.

„Вистината, сепак, е дека нема проблеми со нафтоводот“, додаде тој.

„Украинците сакаат да ни предизвикаат криза во снабдувањето со нафта… но ние не сме родени вчера. Ќе се браниме заедно со словачката влада. Донесовме потребни одлуки за ослободување на резервите, а Мол ги нарача потребните количини по море“, рече тој.

„Потврдивме дека ќе стоиме еден покрај друг до самиот крај, а исто така ја уверив словачката министерка за економија Дениса Сакова дека, сè додека Украинците нè влечат, ќе ја блокираме секоја одлука во Брисел што би била од корист за интересите на Украинците“, додаде тој.