Сиљановска: Апсолутната власт на ВМРО-ДПМНЕ може да ја спречи силна опозиција

Владејачката ВМРО-ДПМНЕ забележа целосен триумф на локалните избори, зголемувајќи го бројот на општини со кои ќе раководат нејзини кадри. Во контекст на еден од омилените цитати на претседателката Гордана Сиљановска Давкова од лордот Ектон, кој вели: „Власта има тенденција да корумпира, апсолутната – апсолутно“, во емисијата „360 степени“ на МРТ 1, таа беше прашана како да се спречи корумпирање на оваа апсолутна власт во услови на слаби институции.

„Значи, тоа е една утврдена тенденција, не само во политичката наука, туку и во политичката пракса, дека власт може да ограничи власт, а вие рековте слаби институции, дека системот на ’спреги и кочници’ може да доведе до ограничена власт, дека силното јавно мислење може да ограничи власт, силна опозиција, а во моментов не можеме да речеме дека има. Меѓутоа, никогаш во политиката нема празен простор, падот на некоја опозициска партија или на некоја партија во влијанието ќе биде заменет или ќе има тенденција да биде заменет од друг. Силно граѓанско општество или невладини организации, политика на владеење на правото, независна судска власт. Кај сите имаме проблем. Затоа, одговорноста е далеку поголема“, вели Сиљановска-Давкова.