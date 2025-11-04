Сиљановска: Апсолутната власт на ВМРО-ДПМНЕ може да ја спречи силна опозиција

Владејачката ВМРО-ДПМНЕ забележа целосен триумф на локалните избори, зголемувајќи го бројот на општини со кои ќе раководат нејзини кадри. Во контекст на еден од омилените цитати на претседателката Гордана Сиљановска Давкова од лордот Ектон, кој вели: „Власта има тенденција да корумпира, апсолутната – апсолутно“, во емисијата „360 степени“ на МРТ 1, таа беше прашана како да се спречи корумпирање на оваа апсолутна власт во услови на слаби институции.
„Значи, тоа е една утврдена тенденција, не само во политичката наука, туку и во политичката пракса, дека власт може да ограничи власт, а вие рековте слаби институции, дека системот на ’спреги и кочници’ може да доведе до ограничена власт, дека силното јавно мислење може да ограничи власт, силна опозиција, а во моментов не можеме да речеме дека има. Меѓутоа, никогаш во политиката нема празен простор, падот на некоја опозициска партија или на некоја партија во влијанието ќе биде заменет или ќе има тенденција да биде заменет од друг. Силно граѓанско општество или невладини организации, политика на владеење на правото, независна судска власт. Кај сите имаме проблем. Затоа, одговорноста е далеку поголема“, вели Сиљановска-Давкова.
„Ако се опкружени нашите политичари со критичари, тогаш ќе внимаваат и ќе преземаат чекори. Ја споменавте претходната власт. Сетете се до какви промени доаѓаше во министерствата. Па, вие да сте волшебник, не можете да го реформирате Министерството за здравство за неколку месеци. Јас не знам колку министри се сменија. Резултатот го видовме. И со одговорноста, еднаш треба да се соочиме – дека кога нема да постигнете нешто, ќе си заминете. Добра лекција е, иако Словенија е многу понапред и различна. И министерот за правда и министерот за внатрешни работи заминаа. Значи, не говориме ние секогаш за кривична ни за граѓанска одговорност. Говориме за етика. Говориме за политичка одговорност“, рече претседателката.