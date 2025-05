Сиљановска-Давкова за улогата на културата во дипломатијата

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, како главна домаќинка, се обрати на третата сесија на Форумот за културна дипломатија, што се одржува под покровителство на поранешниот македонски претседател Ѓорге Иванов. Во оваа сесија учествуваа како говорници: Ѓорге Иванов, поранешниот претседател на Чешка, Вацлав Клаус, екс-претседателот на Генералното собрание на ОН, Волкан Бозкир, Розета Епифани од кабинетот на претседателот на Советот на министри на Италија и Хенри Џонс, лидерот на COFR Technologies и советник на државниот секретар на Арканзас. Сиљановска-Давкова, како поддржувач на културната дипломатија, нагласи дека културата претставува силно, но недоволно искористено средство за мир и дипломатија, применливо и за големите и за малите нации. Таа уметноста ја гледа како значаен начин за создавање разбирање и пријателство меѓу различните држави и нации. Според нејзините зборови, за една држава и нејзината култура е важно да добие признание од други народи. Таа ја потенцира важноста на културната дипломатија, цитирајќи ја визијата на Гоце Делчев за светот како поле на културен натпревар, признавајќи го како основоположник на македонската културна дипломатија. Учесниците на форумот дискутираа за можностите на помалите земји да се носат со глобалните предизвици користејќи ја културната дипломатија. Разговорите резултираа со предлози за реформи на ООН, настојувајќи дека е неопходно да се зголеми улогата на Генералното собрание во одлучувањето и да се прошири членството во Советот за безбедност, како механизми за дисперзија на моќта. Иако малите држави имаат ограничени капацитети во светската политика и честопати се соочуваат со доминацијата на силата, учесниците се согласија дека алтернативни начини за влијание, како што се регионалното поврзување и соработка, можат да бидат катализатори за промени.

