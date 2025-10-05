Сиљановска Давкова: Солидарни сме со Бугарија по катастрофалната поплава

Претседателката Гордана Сиљановска Давкова изрази длабоко сочувство до бугарскиот народ поради катастрофалната поплава што ја погоди соседната земја.

„Веста за катастрофалната поплава длабоко ме вознемири мене и сите македонски граѓани. Солидарни сме со вас и со бугарскиот народ. Жалиме за жртвите и на нивните најблиски им изразуваме искрено сочувство. Со вас сме во овие тешки моменти и ги доживуваме како свои,“ напиша претседателката на социјалната мрежа X (поранешен Twitter), упатувајќи порака и до бугарскиот претседател преку означување на неговиот профил @PresidentOfBg.

Од Кабинетот на претседателката информираа дека Северна Македонија е подготвена да понуди помош и поддршка на бугарските власти, доколку биде побарана.