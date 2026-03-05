Сиљановска: Не е време за славење на 8 Март, од нефункционирањето на системот ги загубивме Ивана и Катја

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова одбива да го слави празникот на жената во услови кога, поради нефункционалност на системот, Македонија ја загуби Ивана и Катја, а земјата се соочува со низа случаи на фемицид.

Наместо вообичаена честитка за 8 Март, претседателката одржа критички и остар говор на свечената седница на Парламентот, каде традиционално се обележува празникот на жената.

Во својот говор, Сиљановска-Давкова потенцираше дека не може да го слави празникот на жената додека системските пропусти продолжуваат да ги загрозуваат живoтите на жените во Македонија.