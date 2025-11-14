„Си-Би-Ес“: Високи американски функционери го информираа Трамп за можни воени акции во Венецуела

Високи американски воени функционери го информираа претседателот Доналд Трамп за ажурираните опции за потенцијални операции во Венецуела, вклучително и копнени напади, објави денес „Си-Би-Ес њуз“, повикувајќи се на повеќе извори запознаени со состаноците во Белата куќа.

Министерот за војна Пит Хегсет, претседателот на Здружениот штаб Ден Кејн и други високи функционери го информираа Трамп за можните воени опции во наредните денови, но не е донесена конечна одлука, изјавија два извори за CBS News.

Портпаролот на Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар, додека портпаролот на Пентагон одби да коментира.

Американската разузнавачка заедница помогна во обезбедувањето информации за потенцијалните операции, иако директорката на Националното разузнавање Тулси Габард не присуствуваше на состанокот во Белата куќа бидејќи се враќаше од патување во странство.

Порано оваа недела, носачот на авиони USS Gerald R. Ford влезе во зоната на одговорност на Јужната команда на САД, главната борбена единица за операции во Карибите и Јужна Америка, приклучувајќи се на флотила од разурнувачи и средства за специјални операции кои веќе се во регионот.

Во изминатите два месеци, американската војска изврши рации на најмалку 21 брод за кои вели дека транспортирале дрога од Јужна Америка во САД, при што беа убиени најмалку 80 наводни шверцери. Двајцата преживеани беа вратени во нивните матични земји, Еквадор и Колумбија, а човекот испратен во Еквадор беше ослободен бидејќи властите не пронајдоа докази дека извршил кривично дело.

„Мојот совет до странските терористички организации е да не се качуваат на бродот. Ако тргувате со дрога за да го отруете американскиот народ, а знаеме дека сте од назначена терористичка организација, ќе ве најдеме и ќе ве убиеме“, рече Хегсет на воен митинг одржан вчера во Форт Вејн, Индијана.