Си-Би-Ес: Пентагон подготвува копнена офанзива на Иран!

Она од што светот најмногу стравуваше, изгледа станува реалност! Додека Трамп јавно се фали со поморските победи, зад затворени врати во Пентагон се случува нешто многу пострашно. Според ексклузивни информации на CBS, американската воена машина веќе врши детални подготовки за најризичниот потег во овој век – испраќање копнени сили директно во Иран!

Извори запознати со ситуацијата откриваат дека ова не се само теоретски претпоставки, туку конкретни чекори:

Барања од генералите: Високи воени команданти веќе доставиле официјални листи со потреби и ресурси за копнена офанзива.

Трамп на потег: Претседателот, во тесна соработка со Израел, интензивно ги разгледува сите опции за „конечно решение“ на иранското прашање.

Мистерија околу „црвената линија“: Иако плановите се на маса, сè уште не е јасно кој ќе биде точниот повод (trigger) што ќе го натера Трамп да ја притисне копчето за старт на копнената инвазија.

Испраќањето на американски војници во Иран би значело тотална војна со несогледливи последици за целиот свет. По воздушните напади и поморските битки, ова е „чекорот од кој нема враќање“. Дали Вашингтон е подготвен за нов Виетнам или Авганистан, но овојпат со многу помоќен непријател?

Додека „USS Boxer“ и маринците веќе се во движење, прашањето веќе не е дали, туку кога првата американска чизма ќе стапне на иранскиот песок. Подгответе се, играта станува смртоносно сериозна!