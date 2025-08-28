Си ги шокира Трамп и Путин! Пекинг без пардон: Нема да ја играме таа игра!

0 SHARES Сподели Твитни

Кина го отфрли барањето на Соединетите Американски Држави да се приклучат на трилатералните разговори за нуклеарно разоружување со Русија, нарекувајќи ја таквата иницијатива „неразумна и нереална“.Портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Гуо Џиакун, изјави дека неуспехот на Кина да се насочи кон исто ниво на нуклеарно оружје како САД и Русија е клучна разлика што ги прави ваквите преговори неприфатливи, објави Ројтерс.Тој додаде дека стратешката безбедносна средина и нуклеарната политика на Кина се „сосема различни“ во споредба со САД и Русија.Гуо повтори дека Пекинг „нема да учествува во трка во вооружување со која било земја“ и дека земјите со најголеми нуклеарни арсенали треба да ја преземат одговорноста за „нуклеарното разоружување“.Неговата изјава доаѓа откако американскиот претседател Доналд Трамп , за време на состанокот со јужнокорејскиот претседател Ли Џае-мјунг, изјави дека разговарал со рускиот претседател Владимир Путин за контрола на нуклеарното оружје и изразил желба да ја вклучи Кина во тој процес.Трамп нагласи дека „денуклеаризацијата е многу важна“ и дека ширењето на нуклеарното оружје мора да се спречи.Тој посочи дека Русија и Кина треба да се вклучат во процесот на денуклеаризација и спречување на ширењето на нуклеарното оружје, истакнувајќи дека „моќта на нуклеарното оружје станува преголема“.Министрите за надворешни работи на Малезија минатиот месец изјавија дека Кина ќе потпише договор за забрана на нуклеарно оружје во Југоисточна Азија штом сите документи бидат готови.

