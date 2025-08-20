Си-Ен-Ен: Путин нема да се сретне со Зеленски

И покрај тоа што во последно време постојат сигнали од Вашингтон за можна средба меѓу Владимир Путин и Володимир Зеленски, Кремљ засега ја отфрла таквата можност.

Си-Ен-Ен пишува дека рускиот претседател не е подготвен, а можеби никогаш нема да биде, да седне на маса со Зеленски.

Откако Белата куќа соопшти дека идејата за билатерална средба е договорена, Кремљ веднаш ги намали очекувањата. Советникот на Путин, Јуриј Ушаков, изјави дека „имало дискусија за подигнување на нивото на претставниците на Русија и Украина“, но без да ги спомене самите лидери.

Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров додаде во интервју за државната телевизија дека Москва „не отфрла никаква форма на средба“, но нагласи дека состаноците на високите функционери мора да бидат подготвени „со најголема грижа“. Според вокабуларот на Кремљ, средбата Путин-Зеленски нема да се случи наскоро.

Путин ја започна војната со признавање на самопрогласените „републики“ во Донецк и Луганск. Оттогаш, Украина не ја признава како независна држава, но тврди дека е дел од руската историја и култура.

Аналитичарката Орисија Луцевич од тинк-тенкот „Чатам Хаус“ вели дека средбата со Зеленски би била еден вид пораз за Путин: „Тој би морал да седне со претседател кого го смета за шега од земја што за него не постои“.

Кремљ систематски ја доведува во прашање легитимноста на украинскиот претседател, а официјалната реторика го нарекува Зеленски само „киевски режим“.

Татјана Становаја, аналитичарка од Центарот Карнеги Русија Евроазија, верува дека Путин го гледа американскиот претседател Доналд Трамп како клучен посредник. Русија очекува Вашингтон да изврши притисок врз Киев да направи отстапки за територијата што сè уште ја контролира.

Досега, Зеленски јасно ги отфрли таквите барања. Становаја додава дека Путин нема да ризикува „заседа“ во која сите негови услови би биле одбиени. Наместо тоа, Русија би можела да предложи нови преговори во Истанбул, но со повисоко ниво на делегација.