Си Џинпинг: Војската стана посилна во изминатата година во борбата против корупција

Двајцата највисоки генерали во Кина беа предмет на дисциплински истраги, при што генералот Хе Веидонг беше отпуштен во октомври минатата година, а генералот Џанг Јуксија под истрага во јануари како дел од чистката на врвните офицери на кинеската војска што е без преседан во изминатата деценија.

„Изминатата година беше необична и извонредна“, им рече Си на војската во виртуелно обраќање. „Народната армија го продлабочи своето политичко образование, ефикасно се справи со разни ризици и предизвици и положи револуционерен тест во борбата против корупцијата“, рече тој.

Со отстранувањето на Џанг и Хе, двајцата потпретседатели на Централната воена комисија, седумчленото врвно воено раководство на Кина е сведено на комитет од само двајца – самиот Си Џинпинг како претседател на ЦМК и новоназначениот потпретседател Џанг Шенминг.

Местата на другите тројца членови на ЦМК моментално се празни.

Во своето виртуелно обраќање, Си ги пофали обичните војници, велејќи дека се „доверливи“.

„Офицерите и војниците во сите единици на армијата, особено оние на основно ниво, решително го следат раководството на партијата, лојално ги извршуваат своите должности, се концентрираат на надминување на тешкотиите и успешно ги завршуваат сите задачи“, рече претседателот.

