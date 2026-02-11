Си Џинпинг ги посети граѓаните на Пекинг во пресрет на Пролетниот фестивал

0 SHARES Сподели Твитни

(КМГ) – Генералниот секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Кина, Си Џинпинг, утрово ги посети жителите на Пекинг, во пресрет на претстојниот Пролетен фестивал.

Си посети народна кујна, станбен комплекс за стари лица и комерцијална зона во центарот на Пекинг за да дознае за услугите во заедницата и грижата за старите лица, залихите на пазарот пред празниците и развојот на специфични станбени заедници.

Овогодинешниот Пролетен фестивал, познат и како Кинеска Нова Година, паѓа на 17 февруари.

