СКАНДАЛОЗЕН УДАР ВРЗ ГОЛЕМО ХРИСТИЈАНСКО СВЕТИЛИШТЕ: Египет го затвора најстариот активен манастир во светот! КАТАНЕЦ ЗА СВЕТА КАТЕРИНА!

Египет донесе одлука да го затвори манастирот Света Катерина Синајска, најстариот активен христијански манастир во светот, речиси 15 века по неговото основање, што предизвика критики од грчката влада и црквата, објавија денес грчките медиуми.

Покрај конфискацијата на имотот, Египет планира да ги исели монасите, за да можат празните згради да се претворат во туристичка атракција, а монасите, кои сметаат дека оваа одлука ги крши нивните права, подготвуваат глобална мобилизација и информативна кампања за сите христијански цркви и други монотеистички религии.

Атинскиот и на цела Грција, Јероним, го осуди затворањето на манастирот, велејќи дека тоа претставува „уште еден историски пад што го доживуваат хеленизмот и православието“.

„Недвосмислено го осудувам секој обид за промена на режимот, кој е на сила во регионот веќе 15 века, и апелирам до одговорната грчка влада и лично до премиерот Киријакос Мицотакис веднаш да преземат соодветни мерки, со цел да се воспостави нормален и правен поредок и за да не се укине ефикасно Светиот манастир“, рече архиепископот Јеронимо.

