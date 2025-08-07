Скандалозна одлука: Индија му попушти на Трамп – ѝ зададе ужасна шлаканица на Русија!

Според Блумберг, компаниите Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp одлучија да го прескокнат следниот круг на набавка на руска сурова нафта и да чекаат понатамошни инструкции од индиската влада.

Одлуката дојде само еден ден откако Трамп објави строги царински мерки против Индија, казнувајќи ја за продолжување на увозот на руска нафта и покрај обидите на Западот да ја изолира Москва.

Њу Делхи вчера ја опиша одлуката на Белата куќа како „неправедна“, но Трамп не покажа знаци дека ќе попушти.

Доколку Индија, еден од најголемите увозници во светот, навистина го намали купувањето на руска нафта, може да следи трка за алтернативни извори – првенствено во земјите од Блискиот Исток, Африка и Соединетите Американски Држави.

Нафтениот сектор на Индија сега чека сигнал од владата дали и како да ги продолжи купувањата од Русија, во светлината на можните секундарни санкции.