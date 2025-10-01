Скандалозни изјави на митингот на ВЛЕН: Вработивме илјадници членови на ВЛЕН во јавна администрација, 80 милиони евра беа дадени во албанските општини – државата се децентрализира како никогаш досега!

Под мотото „Еден глас“, во салата „Борис Трајковски“ во Скопјe, се одржа промотивната конвенција на коалицијата Влен за локалните избори.

Кандидатот за градоначалник на Чаир, некогашен и прв вицепремиер, Изет Меџити, беше пофален за работата што ја завршиле како коалиција. Тој исто така рече дека очекува победа во Чаир.

„Го воведовме законот за соодветна застапеност, го воведовме законот за медресата „Иса Беј“, го воведовме законот за затворање на казината, вработивме илјадници Албанци, го зајакнавме столбот на Охридскиот договор, децентрализацијата, како никогаш досега, па се работи во секој агол од албанските населби“, рече Изет Меџити, кандидат за градоначалник на Чаир.

Билал Касами, кандидат за градоначалник на Тетово, рече дека во вториот мандат ќе има капитални инвестиции во оваа општина.

„Вториот мандат е мандат во кој го водиме Тетово кон трајни стандарди, наместо кон привремени решенија. Очекуваме многу работа и капитални инвестиции со конкретни детални програми со јасна визија за современ дигитален град“, истакна Билал Касами, кандидат за градоначалник на Тетово.

Зекирија Ибрахими рече дека вработиле 2300 Албанци, а 700 се унапредени, нагласувајќи дека ова е фер и соодветна застапеност.

„Многу сум горд што издвоивме 80 милиони евра за развој на албанските општини, што реализиравме стотици проекти во албанските општини и дека од сега па натаму ќе издвоиме уште 240 милиони евра за развој на албанските општини“, рече Зекирија Ибрахими, претседател на Алтернатива.

Говор одржаа и вицепремиерот Арбен Фетаи, раководителот на изборниот штаб Аднан Азизи, кандидатот за градоначалник на Струга Менди Ќура, кандидатот за градоначалник на Кичево Фатмир Лимани, Беким Фазлиу од Движењето Арберија и Хисен Дурмиши од Движењето Самоопределување во Косово, кој беше поканет на конвенцијата.