Скандал во Хрватска! Докторka од итната помош снименa како шмрка кокаин

Хрватските медиуми објавија шокантна приказна за лекарка од итна медицинска помош, за која прво добиле информации, а потоа и фотографии од нејзиното шмркање кокаин, пренесува Dnevnik.hr.

Потврда за оваа приказна дојде од неколку извори. Зборуваме за докторка која предизвика хаос на нејзиното поранешно работно место минатата година, кога ги повикала колегите во итната помош и побарала интервенција, која се покажала како непостоечка. Таа никогаш не била одговорна за тоа.

Нејзините претпоставени сега ќе спроведат истрага врз основа на информациите дека таа консумира кокаин. Она што е неоспорно во сè, се наведува, е дека на самата докторка очигледно ѝ е потребна помош.

Проверено ја примил пораката и фотографиите, на кои се гледа како докторот консумира кокаин, на почетокот на февруари.

Извештајот дека 36-годишната докторка за итна медицинска помош работела под дејство на опијати го добиле и нејзините претпоставени во Институтот за итна медицина на Загребскиот округ. Кога Проверено се обидела да ја контактира, таа побарала годишен преглед, а сè уште не е тестирана од специјалист за медицина на трудот.

„Денес таа е на две недели одмор, но кога ќе се врати, односно пред да продолжи со работа, ќе биде упатена на вонреден лекарски преглед“, кој треба да ја утврди нејзината способност за работа, објаснува директорот на окружниот Завод за итна медицина, Даворин Гајник.

