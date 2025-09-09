СКАНДАЛ ГО ТРЕСЕ ЛОНДОН Сите контроверзни афери на Борис Џонсон се појавија, едно нешто е особено ЗАГРИЖУВАЧКО

0 SHARES Сподели Твитни

Голем број податоци од приватната канцеларија на Борис Џонсон откриваат како поранешниот британски премиер наводно ги користел контактите и влијанието стекнато за време на неговиот мандат за лична финансиска добивка, потенцијално кршејќи ги прописите за етика и лобирање.Документите, познати како „Досиеја на Борис“, содржат е-пошта, писма, фактури, аудио снимки и деловни договори, фрлајќи светлина врз работењето на јавно субвенционираната фирма што Џонсон ја основал откако ја напуштил Даунинг стрит во септември 2022 година.Според британскиот „Гардијан“, кој имал пристап до досиејата, откриено е дека Џонсон ја користел фирмата за управување со низа високо платени работни места и деловни потфати, што покренува прашања за можни прекршувања на таканаречените правила за „вртечката врата“, кои ги регулираат активностите на поранешните министри.Повеќе од 1.800 документи го опфаќаат периодот од септември 2022 до јули 2024 година, со записи и од времето на Џонсон како премиер.Документите наводно покажуваат дека Џонсон лобирал кај висок саудиски функционер со кого се сретнал за време на неговиот мандат, обидувајќи се да му презентира деловна понуда на престолонаследникот Мохамед бин Салман, за фирма чиј копретседател е, дека добил повеќе од 200.000 фунти од фондот по состанокот со венецуелскиот претседател Николас Мадуро, и покрај тоа што претходно тврдел дека не му е платено. Во документите, исто така, се наведува дека додека бил на функција, Џонсон имал таен состанок со милијардерот Питер Тил, основачот на контроверзната американска фирма за обработка на податоци „Палантир“, неколку месеци пред фирмата да добие улога во управувањето со податоците на здравствениот систем на Велика Британија.„Досиејата Борис“ исто така отвораат прашања за начинот на користење на таканаречените надоместоци за јавни функции (PDCA), годишни владини субвенции наменети за поранешни премиери за трошоци „кои произлегуваат од нивната посебна позиција во јавниот живот“, кои не треба да се користат за приватни или комерцијални активности.Висок извор од кабинетот потврди дека Џонсон користел средства од оваа програма за да ги плати вработените во неговата канцеларија.Од октомври 2022 до мај 2024 година, поранешниот премиер наводно заработил околу 5,1 милион фунти, или 5,9 милиони евра, од 34 говори.

