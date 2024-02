Скандал на Греми наградите: Познатиот рапер уапсен и однесен со лисици 

0 SHARES Сподели Твитни

Раперот Killer Mike беше уапсен во Crypto.com арената во Лос Анџелес на доделувањето на Греми наградите, откако освои три награди.

Раперот со лисици е однесен на информативен разговор, а се претпоставува дека причина за апсењето е конфликтот кој настанал за време на доделувањето на наградите.

Според TMZ, убиецот Мајк соборил чувар.

Раперот по инцидентот беше ослободен, но треба да се појави на суд на 29 февруари во Лос Анџелес.

Новинарот „The Hollywood Reporter“ на социјалната мрежа X сподели видео од неговото апсење.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8— Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024



