Скандал на небото: Оженет маж фатен во измама на средина од летот – сè е снимено (ВИДЕО)

Летот за Лондон се претвори во вистинска драма кога оженет патник во редот пред Рејчел Вајлд реши да флертува со непозната девојка, несвесен дека некој го снима.

Рејчел Вајлд и нејзините колеги велат дека никогаш нема да го заборават тој лет.

На почетокот сè изгледаше безопасно

– Бевме возбудени за патувањето и ни се чинеше убаво што двајцата пред нас добро се сложуваа во разговорот – рече Рејчел во видеото кое подоцна стана вирално.

Еден маж, кој ја спомна својата сопруга мимоходом, седеше во средината, додека до него беше млада девојка, веројатно во раните дваесетти години. Како што минуваа часовите, нивниот разговор стануваше поинтимен.

Нарачуваа пијалоци, тој пиеше џин со тоник, атмосферата стануваше сè поопуштена и погласна – додаде Рејчел. Набрзо, минувачот се исклучи од акцијата, оставајќи ги двајцата непречено да продолжат со флертувањето.

@thebreakouthack You couldn’t make this up #cheating #plane #milehighclub #cheatingscandal #scandal ♬ sonido original – Bryan BOJORQUEZ

Скандал на средина од летот – сцена што ги шокираше сите патници

Мирното патување се претворило во хаос кога еден млад патник станал да оди во тоалет, и тогаш ситуацијата излегла од контрола.

– Тој не стана да ја пушти, таа само се насмевна, помина преку него и седна во неговиот скут за момент, гледајќи го право во очи – рече Лорена, еден од сведоците.

Недолго потоа, другата девојка, Меди, забележа дека под ќебињата се случува нешто повеќе од обичен разговор.

„ Таа побара ќебе, и по неколку минути беше јасно дека го делат. Стана доста непријатно. “

Дури и стјуардесата реагираше, оставајќи го пијалокот на масата и ладно нарачувајќи – Ве молам, добро однесување -, давајќи до знаење дека екипажот може да види сè.

Авионот стана тивок сведок на прељуба

– Само се погледнавме во шок – вели Рејчел.

„ Таа му покажуваше нешто низ прозорецот, зборувајќи за ѕвездите, а тој се навали кон неа… и потоа се бакнаа. “

При слетувањето, девојката весело праша – Каде одиме следно? –

Рејчел и нејзините колеги не можеа да поверуваат.

„ Го знаеме неговото име, знаеме дека бил на службено патување, па дури и на кој факултет студирал. Не знаеме дали неговиот брак е отворен, но искрено се надевам дека е – бидејќи ако не, неговата сопруга не заслужува ова понижување. Седеле пред погрешни девојки. “

@thebreakouthack Replying to @Bec Salty | Photographer They sat in front of the wrong girls #cheater #storytime #plane #uk #thebreakouthack #cheating ♬ Censor_Bleep-1kHz01-3(Long)(1530477) – OtoLogic

Видеото кое го обиколи интернетот и предизвика лавина од коментари

Видеото со реакциите на девојките за време на летот брзо стана вирално, собирајќи повеќе од 90.000 прегледи. Реакциите на следбениците беа мешани – додека некои изразија неверица, други ги споделија своите искуства.

„ Мислам дека е истиот маж со кој излегував претходно оваа година – беше женет, но на неговиот профил не пишуваше тоа! “, напиша еден корисник.

Друг додаде: „ Веднаш би ги повикал стјуардесите и би ги разоткрил пред сите. “

Рејчел признава дека сè уште не можат да ја извадат таа сцена од глава – Сè уште не сме успеале да ја заборавиме. Беше непријатно, шокантно, но и малку нереално. –

