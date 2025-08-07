Скандал со Зара: Им забраниле реклами поради „нездрави“ модели

0 SHARES Сподели Твитни

Британската агенција за рекламни стандарди (ASA) забрани две реклами за модната куќа Зара, велејќи дека тие ги направиле моделите да изгледаат „нездраво слаби“ и дека таквата презентација е неодговорна.

Сенки, пози и истакнати коски

Во првата контроверзна реклама, прикажана на апликацијата и веб-страницата на Зара, слабиот изглед на моделот беше дополнително нагласен со светлосни ефекти, додека позата ги направила нејзините нозе да изгледаат непропорционално слаби.

Во втората реклама, фокусот беше ставен на клучните коски на моделот, истакнати со длабокото деколте на маицата – детаљ што ASA го означи како „централна визуелна карактеристика“ и го сметаше за несоодветен.

Two #Spanish fashion brand #Zara adverts were banned by the #UK’s Advertising Standards Authority (#ASA) for featuring models who appeared “unhealthily thin.” pic.twitter.com/20fNdWeRUt— ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye) August 6, 2025

Одбрана на Зара

Зара изјави дека двата модели имале медицински уверенија за добро здравје во времето на снимањето и дека фотографиите биле минимално изменети, само во однос на светлината и бојата. Компанијата тврди дека рекламите се во согласност со упатствата од извештајот „Модел на здрава иднина“ од 2007 година, кој бара ангажирање модели со потврдено здравје, особено во однос на нарушувањата во исхраната.

Слични забрани за други брендови

Ова не е прв пат да се воведе таква забрана. Во јули, ASA запре реклама на Marks & Spencer затоа што еден модел беше оценет дека изгледа „нездраво слаб“, а истата судбина го снајде и „Next“ за реклама за тесни фармерки што ги нагласуваа тенките нозе.

Отворена дебата за двојните стандарди

Одлуките предизвикаа јавна дебата – додека некои ја поздравуваат борбата против нереалните стандарди за убавина, други се прашуваат зошто рекламите со модели кои изгледаат „нездраво со прекумерна тежина“ не се повлекуваат.

Пронајдете не на следниве мрежи: