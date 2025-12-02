Скандал со наредбата „Убиј ги сите“: Белата куќа го спасува Хегсет, ја префрла одговорноста на друг човек

0 SHARES Сподели Твитни

Највисокиот командант на американската морнарица нареди втор бран воени напади врз наводен венецуелски брод за шверц на дрога, објави Белата куќа.

„Адмиралот Френк Бредли дејствуваше целосно во рамките на своите овластувања и во рамките на законот кога нареди дополнителен напад“, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, во понеделник.

Ливит потврди дека министерот за одбрана Пит Хегсет ги одобрил нападите, но не издал наредба да се „убијат сите“, како што објави „Вашингтон пост“. Вториот напад наводно бил извршен откако две лица ја преживеале првичната експлозија и се држеле за запалениот брод.

И републиканските и демократските пратеници изразија загриженост во врска со извештајот, најавувајќи конгресни истраги за нападите.

„Претседателот Доналд Трамп и секретарката Хегсет јасно ставија до знаење дека наркотерористичките групи што претседателот ги означи како цели се предмет на смртоносна акција според законите на војната“, рече Ливит за време на брифингот во понеделник.

Портпаролката не потврди дека две лица го преживеале првиот напад, ниту дека вториот напад имал за цел да ги убие.

Медиумските извештаи дека Хегсет наредил убиство на сите на бродот за време на нападот на 2 септември повторно ги разгореа загриженостите за легалноста на американските воени напади врз наводни бродови за шверц на дрога во Карибите.

Хегсет ги отфрли обвинувањата во извештајот, нарекувајќи ги „измислени, провокативни и клеветнички“. Во понеделник, тој напиша на Xu дека адмиралот Бредли е американски херој, вистински професионалец и дека има 100 проценти поддршка.

„Стојам зад него и зад борбените одлуки што ги донесе, за време на мисијата 2 септември и сите други потоа“, рече Хегсет.

Во последните недели, САД го проширија своето воено присуство на Карибите и извршија серија смртоносни напади врз бродови за кои се сомнева дека шверцуваат дрога во меѓународните води крај Венецуела и Колумбија, како дел од она што го нарекуваат операција против наркотици.

