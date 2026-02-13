Скандал ја тресе Унгарија: Опозицискиот лидер Петер Маѓар во секс афера – сè е снимено! (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Унгарскиот опозициски политичар Петер Маѓар се најде во центарот на вниманието откако на интернет се појави страница со компромитирачко видео.

Унгарецот тврди дека станува збор за политички мотивирана наместа, пред парламентарните избори, кои се за помалку од два месеци, додека владејачката партија Фидес негираше каква било вмешаност.

„Нема да им дадам можност на Виктор Орбан и неговите следбеници да го одвлекуваат вниманието од реалноста со лаги со недели “, рече Петер Маѓар.

Тој тврди дека снимката е направена за време на состанок со неговата поранешна девојка Евелин Фогел, и дека целата ситуација била однапред испланирана за да се дискредитира.

Унгарецот рекол дека на 2 август 2024 година, по една забава, отишол на домашна забава на покана на неговата поранешна девојка. Според него, во станот имало непознати лица, а на масата имало алкохол и супстанца слична на дрога, која тој не ја консумирал.

Подоцна, тој и Фогел отишле во соба, каде што имале консензуален сексуален однос. Тие го напуштиле станот попладнето и отишле заедно на ручек. Унгарецот рекол дека подоцна, од однесувањето на неговата поранешна девојка и уцената, му станало јасно дека се заљубил во „руски тип на компромат“, но дека неговата совест е чиста бидејќи не сторил никакво незаконско дело.

Тој додаде дека предлага видеото со него да биде објавено во целост, без никакви скратувања. Тој верува дека објавувањето е темпирано токму за оваа недела бидејќи неговите синови се со него за последен пат пред да тргне на турнеја низ земјата. Тој исто така рече дека нема да биде заплашен или уценуван со „методите на руските тајни служби“.

Евелин Фогел и Маџар ја завршија својата врска во јуни 2024 година. Во септември истата година, претседателот на партијата Тиса јавно изјави дека неговата поранешна девојка го уценувала, барајќи 30 милиони форинти (околу 80.000 евра). Подоцна беше откриено дека Фогел тајно ги снимал нивните разговори за време на нивната врска. Првите снимки беа објавени во медиумите во ноември во форма на анонимни писма.

Поранешниот побарал 80.000 евра

Во интервју за 444, Фогел потврди дека побарала од Унгарката 30 милиони форинти во замена за нејзиното повлекување, во време кога, според неа, работите во партијата оделе наопаку. Таа тврди дека Унгарката три пати ѝ ја ветил исплатата, но на крајот не го сторила тоа.

Мистериозната веб-страница radnaimark.hu, каде што беше објавено видеото, беше регистрирана кон крајот на 2024 година. На неа имаше натписи како „наскоро“ и „имаше едно време…“, што поттикна шпекулации за неговата цел. Сопственикот на станот каде што наводно е снимено видеото е поврзан со претприемач близок до провладините кругови, но партијата Тиса негира каква било поврзаност помеѓу нејзиниот потпретседател Марко Раднаи и случајот.

Фидес, владејачката партија, издаде соопштение преку својот директор за комуникации, Тамас Менцер, кој рече дека тие немаат никаква врска со случајот. Сепак, провладините медиуми веќе шират гласини за наводни оргии во кои се вклучени Маѓар и Раднаи, дополнително разгорувајќи ги политичките тензии.

