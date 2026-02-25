Скопскиот градоначалник и македонската претседателка на ифтарска вечера со Касами и Гаши

Градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, на покана на поглаварот на Исламската верска заедница, вечерва присуствуваше на ифтарска вечера. Заедно со скопскиот градоначалник, на иста маса беа и македонската претседателка Гордана Сиљановска-Давкова, собранискиот спикер, Африм Гаши, министерот за здравство, Азир Алиу и првиот човек на општина Тетово – Билал Касами.

„Таму каде што почитта нè обединува! Вечерва, на покана на поглаварот на Исламската верска заедница, Реис ул-Улема, присуствував на традиционалната ифтарска вечера со нашите браќа и сестри од исламска вероисповед. Во духот на меѓусебната почит, разбирање и искрена човечка блискост, вечерта помина во пријатна и топла атмосфера, испраќајќи силна порака за соживот, толеранција и заедништво. Токму ваквите моменти нè потсетуваат дека различностите се наше богатство, а почитта, наш заеднички темел“, напиша Ѓорѓиевски на Фејсбук.