Скопјанец лишен од слобода откако и се заканувал и физички ја нападнал поранешната сопруга

Скопјанец бил лишен од слобода, откако поранешната сопруга го пријавила за закани и физички напад, информираа денеска од Секторот за внатрешни работи – Велес.

-Вчера во 09:50 часот, во Неготино, полициски службеници од ОВР – Неготино, го лишиле од слобода И.П.С., 34-годишник од Скопје, а по претходна пријава од неговата 36-годишна поранешна сопруга, според која, тој дошол во нејзиниот дом во Неготино, при што ѝ упатил закани и физички ја нападнал, појаснија од СВР – Велес.

И.П.С. бил задржан во полициска станица. Известени биле јавен обвинител и Центарот за социјални работи – Неготино.

По документирање на настанот, како што истакнаа од СВР – Велес, против лицето ќе биде поднесен соодветен поднесок.