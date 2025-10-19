Скопјанец пријавил дека се здобил со повреди при извршување градежни работи

Скопјанец во полиција пријавил дека се здобил со повреди при извршување градежни работи, информираат денеска од Министерството за внатрешни работи.

– Вчера во 17:45 часот во Секторот за внатрешни работи – Скопје, Б.А., 43-годишен скопјанец, пријави дека на 16 октомври околу 14 часот на објект во изградба на подрачјето на Кисела Вода се здобил со повреди додека извршувал градежни работи, по што бил пренесен во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ за укажување на лекарска помош, појаснуваат од МВР.

Како што потенцираат, известен е трудов инспектор