Градот заличи на Италија: Диџеј Бабура јуниор направи спектакл на тераса

View this post on Instagram

Само еден фрагмент од вчерашната Велигденска забава. Ви БЛАГОДАРАМ на сите кои што присуствувавте, бидејќи без Вас немаше да биде величенствена. Ми ја наполнивте душата. Ова го правам за сите нас!❤ ВАШ 🎧 #DJBaburaJunior . . . . . . #dj #baburajunior #djset #djlife #djing #lovemydjlife #party #partypeople #club #clublife #clubbers #music #musiclover #housemusic #deephouse #dance #topclub #pioneerdj_gear #pioneerdj #pioneerdjs #producer #remixer