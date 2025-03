Скопје: Граѓански собир за трагедијата во Кочани, илјадници граѓани палат свеќи во спомен на жртвите

0 SHARES Сподели Твитни

На плоштад Македонија во центарот на Скопје во моментов се одржува масовен граѓански собир, илјадници граѓани дојдоа да им оддадат почит на жртвите во трагедијата во Кочани.

Насобраните граѓани го исполнуваат просторот од Триумфалната капија, до споменикот на Александар Македонски и Камени мост и палат свеќи во спомен на трагично загинатите во страотниот пожар во дискотеката „Пулс“.

На местото на настанот, единствено се слуша одекот на тишината пропратена со „ѕвезденото небо“ за трагично загубените животи

